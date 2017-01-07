الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم الجمعة على ارتفاع جماعي، وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى الـ 7337.81 نقطة، رابحًا 45.4 نقطة.

وزاد كاك الفرنسي بنسبة 1.20% ليصل إلى لمستوى 4922.49 نقطة، كاسبا 58.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.94% إلى مستوى 11629.18 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية أنهت تعاملات يوم الخميس على تباين، عقب صدور بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية الأوروبية (اليوروستات)، حول ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.5%، خلال نوفمبر الماضي.