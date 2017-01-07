 الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
المناطق _متابعات

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم الجمعة على ارتفاع جماعي، وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى الـ 7337.81 نقطة، رابحًا 45.4 نقطة.

وزاد كاك الفرنسي بنسبة 1.20% ليصل إلى لمستوى 4922.49 نقطة، كاسبا 58.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.94% إلى مستوى 11629.18 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية أنهت تعاملات يوم الخميس على تباين، عقب صدور بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية الأوروبية (اليوروستات)، حول ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.5%، خلال نوفمبر الماضي.

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