 مفتي المملكة: السينما لا خير فيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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مفتي المملكة: السينما لا خير فيها

مفتي المملكة: السينما لا خير فيها
المناطق _الرياض

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ٬ أن الحفلات الغنائية والسينما لا خير فيها ومدعاة لاختلاط الجنسين.

جاء ذلك في مطلع رده اليوم الجمعة على مواطن وجه له سؤالاً حول رأيه في إعلان هيئة الترفيه الترخيص بالحفلات الغنائية ودراسة إنشاء دور السينما٬ ببرنامج “مع سماحة المفتي” حيث قال: “أرجو أن يوفق الجميع للخير٬ نعلم أن الحفلات الغنائية والسينما فساد”.

وأشار إلى أن السينما قد تعرض أفلاماً ماجنة وخليعة وفاسدة وإلحادية٬ فهي تعتمد على أفلام تستورد من خارج البلاد لتغير من ثقافتنا.

وأضاف أن الحفلات الغنائية لا خير فيها٬ فالترفيه بالأغاني ليل نهار٬ وفتح صالات السينما في كل الأوقات٬ هو مدعاة لاختلاط الجنسين٬ أولاً سيقال تخصيص أماكن للنساء٬ ثم يصبح الجميع رجالاً ونساًء في منطقة واحدة٬ فهذا كله مفسد للأخلاق ومدمر للقيم٬ لافتاً إلى أن الترفيه بالقنوات والوسائل الثقافية والعلمية لا بأس به وهو طيب.

واختتم المفتي حديثه بالدعاء أن يوفق الله القائمين على هيئة الترفيه أن يحوّلوها من سوء إلى حسن٬ وألا يفتحوا للشر أبواباً.

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