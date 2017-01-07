 الكويت : طالب يشعل النار في غرفة مدير مدرسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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الكويت : طالب يشعل النار في غرفة مدير مدرسة

الكويت : طالب يشعل النار في غرفة مدير مدرسة
المناطق _منال الدوسري

قام طالب كويتي من مواليد 2001 بإشعال النار عمدا في غرفة مدير مدرسة ثانوية فرحان الخالد للبنين وغرفة السكرتارية في منطقة بيان، وأظهرت الكاميرات الجاني وهو يلبس القناع ويقوم بجريمته، وتم ضبطه متلبسا بأدوات الجريمة التي لم تسفر عن وقوع ضحايا، واقتصرت الأضرار على الناحية المادية. وقد برر الفاعل جريمته بأنه ” يكره إدارة المدرسة”

وتمكن رجال أمن محافظة حولي من توقيف طالب كويتي الجنسية أقدم على حرق مدرسة يوم أمس الأول وعاد فجر أمس لاستكمال ما بدأه، الا ان رجال الأمن تمكنوا من ضبطه وتبين انه طالب في المدرسة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط متهم كويتي الجنسية من مواليد 2001 قام بإشعال النار عن عمد في غرفة مدير مدرسة ثانوية فرحان الخالد للبنين وغرفة السكرتارية في منطقة بيان.

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحافي ان رجال الأمن وبالتعاون والتنسيق المستمر بين مديرية امن محافظة حولي والإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من ضبط المتهم متلبسا بأدوات الجريمة.وأوضح البيان أن الحريق لم يسفر عن إصابة أحد ولكنه أدى إلى حدوث أضرار مادية، مؤكدا انه تم تسجيل قضية حريق عمد رقم 2/2017 جنايات بيان وتمت إحالة المتهم وأدوات الجريمة إلى جهة الاختصاص.

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