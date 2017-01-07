 بالفيديو.. مول يعرض زجاجة عطر بأكثر من مليون ريال يثير السخرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. مول يعرض زجاجة عطر بأكثر من مليون ريال يثير السخرية

المناطق _لندن

وثق مقطع فيديو يُظهر عرض أحد المولات بلندن لزجاجة عطر وصل سعرها إلى أكثر من مليون ريال، الأمر الذي تبعه تدوينات ساخرة من بعض المتابعين.

ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أحد العاملين بالمول خلال المقطع سبب ارتفاع ثمن تلك القارورة، موضحاً أنها واحدة من 10 زجاجات صنعتها شركة إنجليزية وتم بيع 7 منها وتبقى ثلاث فقط كما أن سعرها 250 ألف باوند، مشيراً إلى أن غطاء القارورة مزود بالماس والذهب، وصنعت الزجاجة من أغلى أنواع الكريستال.

فيما سخر مغردون من عرض زجاجات عطور بهذا الثمن، معتبرين أنه عبارة عن هياط واستفزاز للفقراء.

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