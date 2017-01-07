 أوباما محذرا: اسلوب ترامب (الارتجالي) لا يتناسب مع الرئاسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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أوباما محذرا: اسلوب ترامب (الارتجالي) لا يتناسب مع الرئاسة

أوباما محذرا: اسلوب ترامب (الارتجالي) لا يتناسب مع الرئاسة
المناطق _واشنطن

اقر الرئيس الاميركي باراك اوباما ان الفترة الانتقالية حتى تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئاسة “خارجة عن المالوف”، محذرا من ان اسلوب ترامب “الارتجالي” قد لا يتناسب مع الرئاسة. وفي مقتطفات من مقابلة في اطار برنامج “60 دقيقة” مع شبكة “سي بي اسي” الاخبارية نشرت الجمعة، كشف اوباما عن بعض التوترات بينه وبين الرئيس المقبل. وقال في المقابلة التي ستبث الاحد ان الفترة الانتقالية “خارجة عن المالوف”. واضاف “اعتقد ان الرئيس المنتخب سيوافق على ذلك. تذكروا انه كان مرشحا غير تقليدي”. الا ان اوباما حذر من ان اسلوب ترامب الارتجالي سيوضع على المحك في المكتب البيضاوي.
وقال “اعتقد ان ذلك سيكون اختبارا له وللاشخاص الذين عينهم لتنفيذ رؤيته”. وقال “لا تستخفوا بهذا الرجل لانه سيصبح الرئيس 45 للولايات المتحدة”. واضاف “الشيء الوحيد الذي قلته له مباشرة وانصح به اصدقائي الجمهوريين في الكونغرس وانصارهم في انحاء البلاد هو ضمان عدم القضاء على بعض الاعراف والتقاليد المؤسساتية مستقبلا لان هناك سببا لوجودها”.

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