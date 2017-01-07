الأمير متعب: الفروسية ستحتفي بحفل سباق ” كؤوس الملوك” رحمهم الله

رفع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية باسمه واسم محبي رياضة الفروسية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على دعمه واهتمامه الكبير برياضة الفروسية التي كان لها أكبر الأثر في أن تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ كان عضواً في أول مجلس لإدارة نادي الفروسية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ الذي شكل عام 1385هـ، ويتشرف النادي الآن بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هو رئيسه الفخري والداعم والموجه الذي يحرص دائماً على أبنائه في وسط الفروسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في مدينة الرياض اليوم، وأعلن من خلاله عن احتفالية النادي نهاية الأسبوع المقبل ـ بإذن الله ـ بمناسبة غالية على قلوب الجميع وهي مهرجان حفل سباق (كؤوس الملوك) سعود، فيصل، خالد، فهد، وعبدالله ـ رحمهم الله ـ وكذلك كؤوس أصحاب السمو الملكي الأمراء سلطان بن عبدالعزيز، وبدر بن عبدالعزيز، ونايف بن عبدالعزيز ـ رحمهم الله ـ.

وأوضح سمو وزير الحرس الوطني أن كرنفال (كؤوس الملوك) يقام للمرة الثانية بعدما حقق نجاحاً في العام الماضي، مشيراً أن فكرة إقامة هذا المهرجان أطلقت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، حيث وجّه بأن يكون هناك كؤوس لإخوانه الملوك السابقين قادة هذا الوطن الأوفياء عرفاناً وتقديراً لهم ولمكانتهم، مشيراً إلى أنه لم تنفذ هذه الفكرة في عهده ــ رحمه الله ــ، نتيجة التجهيز الفعلي، وبعد وفاته تم عرض الموضوع على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ الذي باركها وأيدها وشجع على تنفيذها.

وأضاف سموه أن كرنفال (كؤوس الملوك) سيقام يومي الجمعة والسبت القادمة ويشمل ثمانية كؤوس، حيث أضيف هذا العام كأسي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمهم الله ـ، عرفاناً بما قدماه للوطن والمواطن بشكل عام وللفروسية بشكل خاص، مقدماً الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ على دعمهم ومباركتهم لهذه الاحتفالية، مشيداً بما وجده العام الماضي من أصحاب السمو الأمراء من تجاوب ورعاية وحضور.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بياري، أن هذه المناسبة تأتي انطلاقاً من واجب الشراكة الوطنية والمجتمعية في إطار المبادرات المستمرة في هذا المجال، مؤكداً أن الشراكة مع نادي الفروسية تفتح آفاقاً كبيرة للتعاون بين الطرفين سواء برعاية السباقات أو التسويق أو الدعم الفني عبر إتاحة كافة منصات التواصل الاجتماعي وخدمات الشركة في مجال الاتصالات لنشر هذه الرياضة الأصيلة، لا سيما وأن ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ونادي لفروسية بشكل عام يشكل بمرافقه وخدماته فرصة استثمارية لكل شركات القطاع الخاص، مقدماً شكره وتقديره لسمو الأمير متعب بن عبدالله على تشجيعه لهذه الشراكة وما قدمه سموه من دعم وتحفيز سيكون له أكثر الأثر في سبيل تطوير التعاون مع نادي الفروسية في المستقبل.