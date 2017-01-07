للجنسين .. وظائف شاغرة في جامعة الجوف

أعلنت جامعة الجوف عن توفّر وظائف أكاديمية بدرجة “أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد”، للسعوديات والسعوديين، في كلٍ من سكاكا، والقريات، وطبرجل.
وجاء ذلك وفق الشروط التالية:
1- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الـ 3 (انتظامًا).
2- مطابقة التخصّص في المراحل الدراسية الـ 3 (البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه)، ويستثنى من ذلك التخصّصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.
3- ألّا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيّد جدًا، أو ما يعادله.
4- أن تكون المؤهّلات العلمية من جامعات مُعترف بها.
5- أن يكون المتقدّم لائقًا طبيًا.
6- اجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضحت الجامعة أنه يشترط وضع جميع الوثائق في ملفٍ واحد بصيغة (PDF)، ويتم إرسالها إلى البريد التالي Scientificcouncil@ju.edu.sa، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1438/4/20هـ، وحتى 1438/5/4هـ.
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