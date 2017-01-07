 للجنسين .. وظائف شاغرة في جامعة الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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للجنسين .. وظائف شاغرة في جامعة الجوف

للجنسين .. وظائف شاغرة في جامعة الجوف
المناطق - الرياض:

أعلنت جامعة الجوف عن توفّر وظائف أكاديمية بدرجة “أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد”، للسعوديات والسعوديين، في كلٍ من سكاكا، والقريات، وطبرجل.

وجاء ذلك وفق الشروط التالية:
1- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الـ 3 (انتظامًا).
2- مطابقة التخصّص في المراحل الدراسية الـ 3 (البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه)، ويستثنى من ذلك التخصّصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.
3- ألّا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيّد جدًا، أو ما يعادله.
4- أن تكون المؤهّلات العلمية من جامعات مُعترف بها.
5- أن يكون المتقدّم لائقًا طبيًا.
6- اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الجامعة أنه يشترط وضع جميع الوثائق في ملفٍ واحد بصيغة (PDF)، ويتم إرسالها إلى البريد التالي Scientificcouncil@ju.edu.sa، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1438/4/20هـ، وحتى 1438/5/4هـ.

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