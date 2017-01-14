مديرية ذباب تحت سيطرة “الشرعية” بشكل كامل

تمكنت قوات الشرعية اليمنية ممثلة في قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني، بدعم من قوات التحالف العربي من السيطرة على كامل مديرية ذباب والمناطق المحيطة بها.

وأكد قائد المنطقة الرابعة في الجيش اليمني، اللواء أحمد سيف، اليافعي في تصريحات له، أن القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن قدّمت بما تمتلكه من خبرات وقدرات متنوعة الإسناد الفعال لقوات المقاومة والجيش اليمني، ما ساهم في دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من مديرية ذباب والمناطق المحيطة، بها بما في ذلك مدينة ذباب الساحلية وسلسلة جبال ذباب وجبال الخزان والنمر والسنترال والعمري.

وقال اللواء أحمد سيف اليافعي إن تحرير مديرية ذباب جاء ضمن العمليات الواسعة التي تشنها قوات الشرعية مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير كامل التراب اليمني، خاصة السواحل اليمنية، وذلك بعد تعنت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ورفضهما جميع الحلول السلمية والمبادرات السياسية المختلفة.