 مديرية ذباب تحت سيطرة “الشرعية” بشكل كامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعرف على العملات التي “دمّرتها” السياسة.. وحذر من تقلباتها الخبراء هذه المخلوقات الغريبة تثير لغزا .. رؤوس قطط وأجساد فئران ضبط شبكة تجسس دولية تعمل لصالح إسرائيل في المنطقة مديرية ذباب تحت سيطرة “الشرعية” بشكل كامل للجنسين .. وظائف شاغرة في جامعة الجوف دراسة: ورق العنب يكبح نمو الخلايا السرطانية اكتشاف ثغرة جديدة في “واتساب” تسمح بالتجسس على الرسائل الأمير متعب: الفروسية ستحتفي بحفل سباق ” كؤوس الملوك” رحمهم الله أوباما محذرا: اسلوب ترامب (الارتجالي) لا يتناسب مع الرئاسة الثبيتي: حالة جوية ممطرة متوقعة على مناطق بالمملكة مع بدء موسم “الشبط” بالفيديو.. مول يعرض زجاجة عطر بأكثر من مليون ريال يثير السخرية الكويت : طالب يشعل النار في غرفة مدير مدرسة
عاجل | العمل والتنمية: تم تسليم الرضيعة المعنفة الى والدتها.. وسيتم تطبيق الأنظمة بحق المعنف

مديرية ذباب تحت سيطرة “الشرعية” بشكل كامل

مديرية ذباب تحت سيطرة “الشرعية” بشكل كامل
المناطق - وكالات

تمكنت قوات الشرعية اليمنية ممثلة في قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني، بدعم من قوات التحالف العربي من السيطرة على كامل مديرية ذباب والمناطق المحيطة بها.

وأكد قائد المنطقة الرابعة في الجيش اليمني، اللواء أحمد سيف، اليافعي في تصريحات له، أن القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن قدّمت بما تمتلكه من خبرات وقدرات متنوعة الإسناد الفعال لقوات المقاومة والجيش اليمني، ما ساهم في دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من مديرية ذباب والمناطق المحيطة، بها بما في ذلك مدينة ذباب الساحلية وسلسلة جبال ذباب وجبال الخزان والنمر والسنترال والعمري.

وقال اللواء أحمد سيف اليافعي إن تحرير مديرية ذباب جاء ضمن العمليات الواسعة التي تشنها قوات الشرعية مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير كامل التراب اليمني، خاصة السواحل اليمنية، وذلك بعد تعنت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ورفضهما جميع الحلول السلمية والمبادرات السياسية المختلفة.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>