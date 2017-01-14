 ضبط شبكة تجسس دولية تعمل لصالح إسرائيل في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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ضبط شبكة تجسس دولية تعمل لصالح إسرائيل في المنطقة

ضبط شبكة تجسس دولية تعمل لصالح إسرائيل في المنطقة
المناطق - وكالات

أفاد تقرير إخباري بأن الأمن الجزائري فكك، شبكة تجسس دولية تعمل لصالح إسرائيل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر تلفزيون النهار الخاص في الجزائر أن أمن ولاية غرداية 600 كيلومتر جنوبي البلاد، كشف اليوم عن “ضبط شبكة دولية للتجسس تعمل لصالح الكيان الصهيوني”.

وأوضح المصدر أن الشبكة تتكون من 10 أفراد، يحملون جنسيات دول ليبيا ومالي وإثيوبيا وليبيريا وغانا ونيجيريا وكينيا.

وأوضح ذات المصدر أنه “جرى ضبط معدات حساسة جداً ووسائل اتصال متطورة كانت تستخدم في التجسس لصالح الكيان الصهيوني”.

وأشار ذات المصدر إلى أن محكمة غرداية أمرت بوضع أفراد الشبكة رهن الحبس المؤقت، بتهم التجسس وخلق البلبلة والإخلال بأمن الدولة.

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