 هذه المخلوقات الغريبة تثير لغزا .. رؤوس قطط وأجساد فئران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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هذه المخلوقات الغريبة تثير لغزا .. رؤوس قطط وأجساد فئران

هذه المخلوقات الغريبة تثير لغزا .. رؤوس قطط وأجساد فئران
المناطق - وكالات

أثار العثور على مخلوقات غريبة لها رؤوس قطط وأجساد فئران في مطبخ أحد المنازل، لغزا في مدينة راستينبيرغ بجنوب إفريقيا.

وقال أصحاب المنزل الذي تم العثور على المخلوقات فيه، إن شيئاً غريباً كان يحدث في منزلهم وأنهم سمعوا أصواتاً قادمة من حجرة المؤن ما دفعهم إلى تحري الأمر حيث عثروا على الحيوانات المشوهة عالقة خلف خزانة الخضار، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وعوضاً عن إنقاذها، قام أصحاب المنزل باستدعاء كاهن لإخراج الحيوانات المشوهة من خلف الخزانة وقتلها خارج المنزل.

وصرحت ناطقة باسم جمعية الرفق بالحيوان في جنوب إفريقيا معلقة على الحادث: ” كان يجب تسليم هذه الحيوانات للجمعية وعدم تصفيتها بهذا الشكل البشع”.

وأضافت “تم إبلاغنا بالحادث وتوجهنا على الفور إلى المكان، وتمكنا من الوصول وإنقاذ حيوانين من أصل ستة قبل أن يتم القضاء عليها. نقوم حالياً بالفحوصات اللازمة للتعرف على فصيلة هذه الحيوانات النادرة”.

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