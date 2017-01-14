قاتل زوجته في #الطائف.. طعنها بسكين 15 مرة وأزهق روح جنينها في الشهر التاسع

أشارت مصادر إلى أن قاتل زوجته في الشهداء الشمالية بالطائف أمس الأول (الأربعاء) أزهق بقتلها روح جنينها الذي كان في شهره التاسع بعدما اخترق سكين الأب بطن الأم وصولا إلى الجنين الذي اتضح أنه أنثى.

ونحر الزوج زوجته أمام أطفاله الثلاثة قبل أن يسلم نفسه للشرطة، في وقت أكدت المصادر أن الاعتداء الغريب هو الأول من نوعه الذي صدر منه تجاه زوجته على مدى حياته الزوجية معها.

وأكد شقيق الضحية زهرة عبدالرزاق دليل ، أن أخته رحمها الله كانت حاملا في شهرها الأخير، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر أكد وفاة الجنين بعد نحر الجاني أخته.

وبين أن تأثير الصدمة لازال جاثما على ابن القتيلة الأكبر رائد الذي ظل حتى الآن يردد جملة «بابا قتل ماما» ما أصابهم بمضاعفة حرقة الفراق عليها، لافتاً أن والده -أبو زهرة- في العقد الثامن من العمر تأثر وقد أغمي عليه من هول الصدمة، مشددا على أنهم يطالبون بالقصاص من القاتل.

وبين عبدالرزاق أنهم فوجئوا بالحادثة في الخامسة عصر أمس الأول عندما أبلغهم أحد أقاربهم ممن يسكنون في الحي بالخبر البشع، مبينا أنهم لم يتعرفوا حتى الآن على الدوافع، خصوصا أنه لم تكن هناك أي خلافات عائلية سابقة بين الزوجين، ولم نسمع أنه رفع يده لضربها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وحسب تقرير الطب الشرعي، فإن زهرة تلقت 15 طعنة بالسكين في جسدها الكامل، إذ كان الموقف صعباً لعرض الجثمان على أسرتها، إذ كانت الطعنات في منطقة البطن واليدين عندما كانت على ما يبدو تحاول الدفاع عن نفسها، وفي منطقة الظهر، وقد كانت إحدى الطعنات غائرة في بطنها ما أدى إلى قتل جنينها.