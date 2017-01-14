مشروع قرارين بالكونجرس .. “الإخوان” و”الحرس الثوري الإيراني” على قائمة المنظمات الإرهابية

قدّم السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأمريكي “تيد كروز”، مشروع قرارين يطالب أحدهما بإدراج جماعة “الإخوان المسلمين”، والآخر “الحرس الثوري الإيراني” على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وفقاً لما نشرته صحيفة “عكاظ”.

وقدّم كروز مشروع القرار الخاص بالإخوان المسلمين بالاشتراك مع زميله السيناتور “ماريو دياز- بالارت” من ولاية فلوريدا، فيما قدَّم المشروع الآخر بالاشتراك مع زميله السيناتور “مايكل ماك كول” من ولاية تكساس.

ونصَّ مشروع القرار على أن الشروط متوافرة لإدراج وزارة الخارجية الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين في قائمة المنظمات الإرهابية، مطالباً بالإفصاح للرأي العام عن الأسباب في حال لم يتحقق الأمر.

وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي وافقت على مشروع قرار تقدّم به كروز نهاية العام 2015 لإدراج جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، إلا أن المشروع لم يُطرح على الجمعية العامة.