مقتل “منذر حيدر” عقيد استخبارات موالٍ للأسد بتفجير دمشق

قتل العقيد في الاستخبارات العسكرية التابعة لنظام الأسد، منذر صلاح حيدر، في التفجير الذي ضرب منطقة “كفرسوسة” في العاصمة السورية دمشق، وذلك حسب مواقع قريبة من النظام السوري.

وأدى تفجير قالت مصادر النظام السوري إنه انتحاري، ضرب المنطقة الأمنية والاستخبارية الشهيرة في العاصمة السورية، وهي منطقة “كفرسوسة” التي تضم مقار مختلفة لأجهزة أمنية واستخبارية وشرطية، إلى مقتل عدة عسكريين عرف منهم العقيد منذر حيدر، والعنصر في الدفاع الوطني هيثم إسماعيل الذي اشتهر بصورة التقطها مع بشار الأسد، وكذلك ظهر معه في فيديو قصير لدى زيارته الغوطة الشرقية في ريف دمشق، حيث ظهر هيثم إسماعيل الذي قتل أمس الخميس في التفجير، في فيديو متحدثاً فيه عن لقائه بالأسد، وقال إن الأسد منحه معنويات عالية بهذه الزيارة.

أما العقيد في الاستخبارات العسكرية الذي قتل في تفجير كفرسوسة، فهو من قاطني منطقة وادي الدهب في محافظة حمص السورية.

ولم يعرف ما إذا كان التفجير استهدفه هو في شكل خاص، كونه يحمل هذه الرتبة في أجهزة استخبارات الأسد. إلا أنه لم يتبن أي طرف عملية التفجير التي أودت بحياة قتلى يتراوح عددهم ما بين 8 و11 بحسب كل مصدر.