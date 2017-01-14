 (فيديو) هكذا تمت تصفية “دواعش” في سيناء المصرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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(فيديو) هكذا تمت تصفية “دواعش” في سيناء المصرية

 المناطق - الرياض

نشرت وزارة الداخلية المصرية، فيديو يتضمن لحظات تصفية منفذي الهجوم الإرهابي على كمين المطافئ بالعريش، الذي أسفر عن مصرع 8 شرطيين ومدني.

وقالت الوزارة إنه توافرت معلومات تتضمن اضطلاع قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس (التابع لداعش) الهارب أحمد محمود يوسف عبدالقادر حركي شكري بمسؤولية تشكيل عدة مجموعات إرهابية وتكليفهم بالتخطيط والتدبير لاستهداف قوات الشرطة، والجيش وتوفير أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ عملياتهم العدائية، وتمكنهم من تنفيذ عدد منها.

وأضافت أنه تم عقب “استئذان النيابة” إخضاع تلك العناصر لعمليات متابعة ميدانية مكثفة، حيث تبين أنهم من معتادي التنقل بين الشقق السكنية والأماكن المهجورة وتغيير محال اختفائهم على مدار اليوم، واتخاذهم أسماء حركية متعددة للهرب من الملاحقات الأمنية، إلا أن المتابعة أسفرت عن تحديد بعض كوادرها وأدوارهم التنظيمية والعمليات التي شاركوا في تنفيذها.

وذكرت الداخلية المصرية أنه توافرت معلومات حول اتخاذ تلك العناصر مؤخراً لشاليه مهجور بمنطقة شاليهات أرض الجمعية بنطاق قسم شرطة رابع العريش وكراً لاختبائهم، تجنباً لعمليات المداهمة الأمنية واتخاذهم من هذا الوكر منطلقاً لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

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