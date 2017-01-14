 إرضاءً لزوجته .. حبس أمه في قفص دون سرير لعدة سنوات (فيديو مؤلم) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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إرضاءً لزوجته .. حبس أمه في قفص دون سرير لعدة سنوات (فيديو مؤلم)

المناطق - وكالات

أجبرت صينية تبلغ من العمر 92 عاما على العيش في قفص قذر من قبل ابنها وزوجته، في مقاطعة فنغ شان بولاية قوانغشى، وفقاً لما رصده فيديو على الإنترنت للمرأة.

وفور انتشار الفيديو، اضطر الحزب المحلي للتدخل لإرسالها إلى المستشفى، بحسب تقرير في صحيفة الشعب اليومية أونلاين.

ووفقا للمرأة المسنة التي تتعافى الآن بالمستشفى، فإنها ظلت في هذا القفص محبوسة لعدة سنوات، ولم تعط ما يكفي من الغذاء أو الملابس.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن شريط الفيديو يظهر العجوز في أسوأ الظروف في مكان سيئ للغاية من حيث التهوية والصرف الصحي وعدم وجود سرير تنام عليه.

وقد أجبرت على استخدام لوح من الخشب للنوم، مع حشوة أو بطانية بائسة للتدفئة، في حين بقي القفص مغلقا باستمرار.

وخضع الابن وزوجته للاستجواب من إدارة مقاطعة فنغ شان.وقد صعّد المسؤولون القضية إلى الحكومة المحلية التي بدأت في التحقيق بعد زيارة المرأة والسماع منها، حيث كانت ملقاة في القفص الذي تقل مساحته عن 107 أقدام مربعة.

وتبقى المرأة الآن في العلاج، وينتظر رجال الشرطة تعافيها لكي يقوموا بالمزيد من التحقيقات حول الأمر.

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