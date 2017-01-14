 مرشح لـ CIA: إيران تمارس الغش بحرفية.. ودورها الأكبر تخريبا في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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مرشح لـ CIA: إيران تمارس الغش بحرفية.. ودورها الأكبر تخريبا في المنطقة

مرشح لـ CIA: إيران تمارس الغش بحرفية.. ودورها الأكبر تخريبا في المنطقة
المناطق - وكالات

صرح مايك بومبيو (52 عاما) مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، أن الإيرانيين (السلطات) يمارسون الغش بحرفية، وينبغي رصدهم بعناية، في إشارة إلى الاتفاق النووي المنعقد بين طهران والدول الست الكبرى، الذي يطالب ترمب بمراجهته أو إلغائه.

وقال بومبيو خلال جلسة لمجلس الشيوخ خصصت لتثبيت المرشحين لتولي مناصب في الإدارة الجديدة، إن “نظام التفتيش المطبق في المواقع النووية الإيرانية أمر جيد، لكنه ليس كافيا”، حسب تعبيره.

وأكد بومبيو الذي يعد من منتقدي الاتفاقية مع إيران أنه رغم معارضته للاتفاقية عندما كان نائبا في الكونغرس لكن في حال انتخابه كرئيس لـوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) سيكون دوره مختلفا في هذا الشأن.

وقال مرشح ترمب لـ(CIA)عن تدخلات طهران في المنطقة: إن “إيران أصبحت تلعب دورا أكثر تخريبا وتدميرا في منطقة الشرق الأوسط”، على حد قول بومبيو الذي يتفق مع ترمب حول إيران ويختلف معه في روسيا، حسب ما جاء في الصحف الأميركية.

جدير بالذكر أن أغلب مرشحي الرئيس المنتخب دونالد ترمب لأخذ مناصب في إدارته التي ستبدأ أعمالها في الأيام القادمة، يعدون من أشد معارضي الاتفاقية النووية مع إيران، ويطالبون بمراجعتها كليا، وهو ما دعا له ترمب أثناء حملته الانتخابية.

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