 السودان يشكر المملكة على جهودها لرفع عقوبات واشنطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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السودان يشكر المملكة على جهودها لرفع عقوبات واشنطن

السودان يشكر المملكة على جهودها لرفع عقوبات واشنطن
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته، كما هنأه ـ رعاه الله ـ بقرار رفع بعض العقوبات الأمريكية عن السودان.
وعبر فخامة الرئيس السوداني عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، وللمملكة العربية السعودية للجهود التي قامت بها في هذا المجال لدعم رفع العقوبات.

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