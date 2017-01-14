 الأخضر يتعثر في أولى خطوات مونديال اليد أمام كرواتيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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الأخضر يتعثر في أولى خطوات مونديال اليد أمام كرواتيا

الأخضر يتعثر في أولى خطوات مونديال اليد أمام كرواتيا
المناطق_الرياض

تعثر المنتخب السعودي لكرة اليد في أول ظهور له في مونديال فرنسا 2017، إثر خسارته في مباراته الافتتاحية اليوم الجمعة على يد نظيره الكرواتي بنتيجة 28/23.

وقدم الأخضر السعودي مستواً لافتاً استطاع به في العديد من دقائق المباراة مجاراة المنتخب الكرواتي بطل العالم 2003، وحامل ذهبية أولمبياد 1996م و2004، إلا أن تأثر الأخضر باللعب ناقصاً في بعض دقائق الشوط الثاني كان له التأثير الأكبر في نتيجة المباراة.

ورغم أن المنتخب الكرواتي بدأ المباراة بتسجيل 5 أهداف، إلا أن الأخضر السعودي استطاع اللحاق به وإنهاء الشوط الأول متخلفاً بهدف واحد فقط 12-11 بل وكان الأخضر قريباً من التعادل واستطاع التقدم في بعض دقائق المباراة، غير أن مجريات الشوط الثاني أنهت اللقاء بفوز كرواتي بـ28/23.

هذا وسيستكمل الأخضر مشواره بهذا المونديال بمواجهة بيلاروسيا بعد غدٍ الأحد الساعة 22:45 بتوقيت السعودية.
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