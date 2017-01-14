 البنتاغون يؤكد مقتل “الرصاص” القيادي البارز بالقاعدة في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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البنتاغون يؤكد مقتل “الرصاص” القيادي البارز بالقاعدة في اليمن

البنتاغون يؤكد مقتل “الرصاص” القيادي البارز بالقاعدة في اليمن
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أن قيادياً بارزاً بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب قتل في ضربة جوية أميركية في اليمن يوم الأحد الماضي. وقال بيتر كوك، المتحدث باسم البنتاغون، إن عبد الغني الرصاص قتل في الضربة الجوية التي وقعت في منطقة نائية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأضاف كوك في بيان أن “هذه الضربة أزالت مسؤولاً كبيراً يعتبر أحد قادة التنظيم في المنطقة، وستعرقل العمليات الإرهابية للتنظيم في اليمن والمنطقة”.

وكانت أنباء سابقة أشارت إلى مقتل “الرصاص” في الثامن من يناير إثر غارة لطائرة من دون طيار في محافظة البيضاء (276 كلم جنوب شرق صنعاء). ولفتت إلى أن الغارة استهدفت السيارة التي كان يستقلها الرصاص، أثناء مرورها بالقرب من مركز مديرية مسورة شرق المحافظة.

والرصاص قيادي محلي في تنظيم القاعدة، وينتمي للمديرية ذاتها “مسورة” التي تعرض فيها للاستهداف.

يذكر أنه في 29 ديسمبر الماضي لقي “أمير” تنظيم القاعدة في مديرية لودر بمحافظة أبين جلال الصيدي، وأربعة آخرين من رفاقه مصرعهم، في محافظة البيضاء أيضا، في غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار.

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