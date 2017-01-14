المنتخب المصري يهزم القطري في مونديال اليد بفرنسا

حقق منتخب مصر فوزا مستحقاً على نظيره قطر في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم لكرة اليد ب 22-20

وجاء الفوز المصري بعد التفوق في الشوط الأول 11-8، في مباراة شهدت تألق معتاد للحارس كريم هنداوي والجناح الذهبي أحمد الأحمر.

وأمام القوة البدنية للاعبي المنتخب القطري لجأ المنتخب المصري للدفاع بكثافة واستغلال الهجمات الخاطفة لتحقيق التقدم، رغم أن الحارس ذو الأصل الكرواتي ساريتش نجح في الذود عن مرمى العنابي مرات عديدة، لكنه لم يكن بنفس تألق هنداوي.

وبادر المنتخب المصري مع بداية الشوط الثاني بتوسيع الفارق، وتسجيل اهدافا متتالية، ليحقق الفراعنة أول الانتصارات بالبطولة، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا السويد والبحرين والدنمارك والأرجنتين.