 المنتخب المصري يهزم القطري في مونديال اليد بفرنسا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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المنتخب المصري يهزم القطري في مونديال اليد بفرنسا

المنتخب المصري يهزم القطري في مونديال اليد بفرنسا
المناطق_وكالات

حقق منتخب مصر فوزا مستحقاً على نظيره قطر في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم لكرة اليد ب 22-20
وجاء الفوز المصري بعد التفوق في الشوط الأول 11-8، في مباراة شهدت تألق معتاد للحارس كريم هنداوي والجناح الذهبي أحمد الأحمر.

وأمام القوة البدنية للاعبي المنتخب القطري  لجأ المنتخب المصري للدفاع بكثافة واستغلال الهجمات الخاطفة لتحقيق التقدم، رغم أن الحارس ذو الأصل الكرواتي ساريتش نجح في الذود عن مرمى العنابي مرات عديدة، لكنه لم يكن بنفس تألق هنداوي.

وبادر المنتخب المصري مع بداية الشوط الثاني بتوسيع الفارق، وتسجيل اهدافا متتالية، ليحقق الفراعنة أول الانتصارات بالبطولة، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا السويد والبحرين والدنمارك والأرجنتين.

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