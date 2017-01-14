 يمكنك تناول ما تشاء.. علماء يطورون حبوباً لتخسيس الوزن من جسم الخنفساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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يمكنك تناول ما تشاء.. علماء يطورون حبوباً لتخسيس الوزن من جسم الخنفساء

يمكنك تناول ما تشاء.. علماء يطورون حبوباً لتخسيس الوزن من جسم الخنفساء
المناطق_الرياض

اكتشف أكاديميون في جامعة “أقسراي” وسط تركيا، أن الألياف النانوية في جدار جسم حشرة “خنفساء العتمة” يمكنها عند تطويرها واستخدامها كحبوب، أن تخزن دهونًا تعادل 40 ضعف وزنها، والتخلص منها من خلال إفرازها خارج جسم الإنسان دون هضمها.

وبحسب الدراسات التي يجريها أكاديميون في المركز العلمي والتكنولوجي للبحوث والتطبيق بالجامعة، فإن الألياف النانوية لجدار جسم الحشرة المذكورة، تمتلك خاصية شبيهة بالسكر، وتفرز الدهون خارج الجسم دون مرورها بمرحلة الهضم.

وقال الدكتور مراد قايا، الأستاذ بقسم التكنولوجيا الحيوية وعلم الأحياء الجزيئي في جامعة أقسراي، إنهم استخلصوا من جدار جسم الحشرة مادة كايتُوبْيوز- وهي تركيب سكري طبيعي- على شكل حبوب.

وأشار إلى أنهم لاحظوا وجود الألياف النانوية في جدار جسم الحشرة خلال أبحاثهم.

وأضاف أن “هذه الألياف تنفصل عن بعضها بشكل كامل في معدة الإنسان، وكل وحدة منها تمتص من الدهون ما يعادل 40 ضعف وزنها، وهذه الدهون تخرج خارج الجسم من دون مرورها بمرحلة الهضم”.

وأدرف: “بإمكانكم تناول الكمية التي ترغبون بها من المأكولات الدسمة والمشبعة بالدهون، قبل تناولك هذا المستخلص؛ لأنه سيفرز تلك الدهون خارج الجسم دون هضمها”.

وأفاد قايا بأنهم يسعون إلى دراسة طرق إمكانية استخدام الحشرات في مجالات علم الأحياء الجزيئي، وتقنية الجزيئات متناهية الصغر (تقنية النانو).

وأشار إلى انتشار حبوب تخسيس الوزن بكثرة في الأسواق، مستدركًا أنهم لا يعلمون فيما إذا كانت هذه الحبوب طبيعية أم لا.

وتابع قائلاً: “منتجنا طبيعي مئة بالمئة، والحبوب التي ننتجها تتكون من السكر بشكل كامل ولا يتم هضمها في الجسم”.

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