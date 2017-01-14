 لأول مرة.. “سيدة الحرية” تظهر كامرأة إفريقية على عملة أمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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لأول مرة.. “سيدة الحرية” تظهر كامرأة إفريقية على عملة أمريكية

لأول مرة.. “سيدة الحرية” تظهر كامرأة إفريقية على عملة أمريكية
المناطق_رويترز

كشفت إدارة صك العملة في الولايات المتحدة عن عملة ذهبية من فئة 100 دولار عليها امرأة أميركية من أصل إفريقي كوجه سيدة تمثال الحرية للمرة الأولى في تاريخ العملات الأمريكية.
وكشف النقاب عن العملة المصنوعة من ذهب عيار 24 قيراطا -والتي صُكت بمناسبة مرور 225 عاما على تأسيس إدارة صك العملات- أمس الخميس في غرفة النقود بوزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وقال ريت غيبسون نائب مدير الإدارة في بيان إن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها امرأة غير بيضاء في سلسلة العملات الذهبية لسيدة تمثال الحرية التي بدأ إصدارها منذ أواخر عقد التسعينات في القرن الثامن عشر.

وأضاف أن نسخا أخرى من العملة ستستخدم تصاميم تصور سيدة الحرية كامرأة آسيوية وامرأة من أصول لاتينية وأخريات “لتعكس التنوع الثقافي والعرقي للولايات المتحدة”.

ويصور وجه العملة الذي صممه الفنان جاستين كونز وجه سيدة الحرية مرتدية تاجا من النجوم بينما نقشت كلمات “الحرية” و”1792″ و”2017″ و”بالله نثق”.

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