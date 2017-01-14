 بعد طول انتظار.. هكذا سيفاجئ واتساب مستخدميه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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بعد طول انتظار.. هكذا سيفاجئ واتساب مستخدميه

بعد طول انتظار.. هكذا سيفاجئ واتساب مستخدميه
المناطق_الرياض

بعد طول انتظار أنزل تطبيق “واتساب” خاصية الصور المتحركة. وقد تمكن مستخدمو “آيفون” من الحصول عليها أولا،ً بحسب ما أكد موقع gadgets.

وبيَّنت النسخة التجريبية بيتا التي حملت الرقم 2.17.6 إمكانية استعمال ميزة GIF من طريق الضغط على زر الرموز التعبيرية الذي يظهر بجانب شريط إدخال النص والكتابة، ومن ثم التبديل بين الرموز التعبيرية والصور المتحركة “gif” من خلال شريط جديد.

كما رفعت واتساب الحد الأقصى لعدد الصور التي يمكن مشاركتها من 10 إلى 30.

ويمكن للمستخدمين الراغبين في الحصول على النسخ التجريبية قبل الحصول على تلك النهائية، الاشتراك ببرنامج “واتساب التجريبي” الذي يمكن تنزيله من متجر “غوغل بلاي”.

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