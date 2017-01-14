 إنقاذ 550 مهاجرا في المتوسط وانتشال جثتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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إنقاذ 550 مهاجرا في المتوسط وانتشال جثتين

إنقاذ 550 مهاجرا في المتوسط وانتشال جثتين
المناطق_وكالات

أعلن حرس السواحل الإيطاليون إنقاذ نحو 550 شخصا من المهاجرين خلال النهار في عدة عمليات في البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى انتشال جثتين.
وجاء في بيان “تمت نجدة نحو 550 مهاجرا حتى الآن في المنطقة الوسطى من المتوسط خلال أربع عمليات إنقاذ نسقها حرس السواحل الإيطاليون”.

وكان المهاجرون على متن أربعة زوارق مطاطية وتمت نجدتهم من قبل زورقين لحرس السواحل وبارجة للبحرية الإيطالية وباخرة تجارية وأخرى تابعة لمنظمة “إس او إس-متوسط”.

وعثرت هذه المنظمة على جثتين في زورق مطاطي أثناء عملية أتاحت إنقاذ 193 شخصا.

وقال حرس السواحل إن “هناك عمليات أخرى جارية حاليا” رغم الأحوال الجوية “الصعبة”.

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