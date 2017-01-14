مواطن يرصد ألف ريال للحصول على دواء لوالدته لا يجده بالصيدليات .. ومدير صحة المدينة يتدخل

رصد مواطن من محافظة أملج بتبوك، مبلغ ألف ريال كي يحصل على دواء تعثر في إيجاده بالصيدليات لوالدته المريضة بالقلب، عبر تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

بدوره، تدخل مدير صحة منطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي، ووعد المواطن بتوفير دواء لوالدته المريضة بالقلب في أقرب وقت ممكن.

وقال المواطن ويدعى أحمد عبر تغريدة أخرى: “لقد أرسلت تغريدة ظهر يوم الجمعة لمناشدة المتابعين توفير دواء لوالدتي المريضة بالقلب والمقيمة بمحافظة أملج، فتجاوب مدير عام الصحة في المدينة مشكوراً ووجه إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمدينة بتوفير الدواء والتواصل معي وقد تسلمت الدواء”.