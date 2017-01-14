“الجوازات” تمنح مخالفي الإقامة مهلة 3 أشهر للمغادرة بدون أخذ بصمتهم

ذكرت مصادر أن المديرية العامة للجوازات ستبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد منح مخالفي أنظمة الإقامة والعمل مهلة 3 أشهر للمغادرة، مع إعفائهم من نظام بصمة “مُرَحل”.

وأشارت المصادر، وفقاً لصحيفة “الوطن”، إلى أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من حملة الجوازات الوطنية الشاملة للتعقب، التي تشتمل على 3 مراحل، انتهت المرحلة الأولى منها، وستنطلق المرحلة الثانية لمدة 90 يوماً، على أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم 17 رجب المقبل.

وبيّنت المصادر أن المرحلة الثالثة ستتمثل في القبض على المخالفين، الذين فوتوا فرصة الاستفادة من المرحلة الثانية، التي ستبدأ غداً، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تشمل جميع المقيمين المخالفين، وأنه بإمكانهم مراجعة مكاتب العمل؛ لإنهاء إجراءاتهم، ومن ثم مراجعة الجوازات لمنحهم تأشيرة الخروج النهائي.