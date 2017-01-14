الأخضر ينهي تحضيراته لثاني مواجهاته الودية أمام كمبوديا اليوم

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم منتخب كمبوديا ودياً، ضمن المعسكر الخارجي المقام حالياً بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على استاد مدينة زايد الرياضية، حيث تأتي هذه المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

في سياق متصل، واصل المنتخب السعودي تدريباته اليوم التي ركز من خلالها المدير الفني بيرت فان مارفيك على الجوانب التكتيكية، حيث بدأت الحصة بالجري حول الملعب، بعدها بدأت تمارين الإحماء، باستخدام الأقماع، تلا ذلك تمرين التمرير، ليعمد بعدها مارفيك إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.