إيرادات آبل من iOS تقترب من تريليون دولار

تسير شركة آبل في طريقها للوصول إلى إيرادات تراكمية تقترب من تريليون دولار حققتها عبر منتجات ذات صلة بنظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس iOS، وذلك منذ طرحت الشركة أول جهاز لها من هذا القبيل وهو هاتف آيفون الأصلي في عام 2007.

وبحسب المحلل المالي هوراس ديديو المهتم بتحليل استراتيجة عمل شركة آبل وتوقعاتها المالية، فإن شركة آبل سوف تصل هذا العام إلى تحقيق رقم تريليون دولار من خلال إجمالي مبيعات الشركة من الأجهزة القائمة على نظام آي أو إس مثل آيفون، إلى جانب حصتها من عائدات البرمجيات المباعة ضمن متجر App Store.

ويتوقع المحلل وصول الإيرادات التراكمية لهاتف آيفون، الذي يسميه المنتج الأكثر نجاحاً عبر كل الأزمنة، جنباً إلى جنب مع حواسيب آيباد وآيبود تاتش وساعة آبل الذكية ومنصة آبل تي في التي تستخدم جميعها نظام آي أو إس ما يقرب من 980 مليار دولار بحلول منتصف عام 2017.

ويتماشى ذلك التوقيت مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق ستيف جوبز لأول هاتف آيفون في عام 2007، أضف إلى ذلك 100 مليار دولار من إيرادات خدمات أي أو إس بما في ذلك مبيعات متجر آبل ستور ومشتركي خدمة آبل ميوزك مما يسمح لآبل بتخطي حاجز تريليون دولار من الإيرادات لجميع المنتجات ذات الصلة بنظام آي أو إس.

ويأتي هذا التقرير بعد مرور أيام قليلة على احتفال شركة آبل بالذكرى السنوية العاشرة لأزاحة الستار عن أول هاتف آيفون بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2007، وقد أطلق ستيف جوبز الرئيس التنفيذي لشركة آبل في ذلك الوقت على هاتف آيفون لقب “الثوري”.

وتعتبر المشكلة الأكبر هي الصعوبة التي تواجه المحللين في تحديد الإيرادات التي حققها كل منتج من منتجات شركة آبل بشكل دقيق، وذلك لأن الشركة قد لا تفصح في كثير من الأحيان عن تلك الأرقام مثلما يحصل مع ساعة آبل ووتش الذكية حيث إن الشركة لم تعلن أبداً عن أرقام المبيعات مما يجعل أي عملية حسابات حول الإيرادات أقرب للتخمين.

كما تعمل الشركة على الاحتفاظ بجزء من الإيرادات التي تحققها من خلال البرمجيات بشكل سري، وصرحت الشركة في وقت سابق من هذا العام انها قامت بدفع مبلغ 60 مليار دولار لمطوري البرمجيات منذ افتتاحها للمتجر في عام 2008، إلا انها لم تصرح حول كمية الأموال التي حققتها.