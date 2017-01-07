 القوات العراقية تقترب من استعادة شرقي الموصل بالكامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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القوات العراقية تقترب من استعادة شرقي الموصل بالكامل

القوات العراقية تقترب من استعادة شرقي الموصل بالكامل
المناطق_وكالات

أعلنت مصادر عسكرية عراقية عن قرب استعادتها الجانب الشرقي لمدينة الموصل شمالي العراق من أيدي مسلحي داعش، بشكل كامل، وفق ما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في المدينة، السبت.
وذكرت المصادر أن القوات العراقية استعادت أجزاء واسعة من جامعة الموصل وتقدمت باتجاه منطقة النبي يونس واقتحمت أجزاء منها، وذلك في إطار سعيها لاستعادة ما تبقى من أحياء قليلة يتحصن بها مسلحو داعش في الجانب الشرقي من الموصل.

في غضون ذلك، أكد مصدر عسكري فشل تنظيم داعش في إمداد مقاتليه العالقين في الجانب الشرقي من الموصل بالأسلحة والمسلحين، بعد قطع الجسور الخمسة التي تربط جانبي الموصل الغربي والشرقي.

كما تمكن طيران التحالف الدولي ضد داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة، وطيران الجيش العراقي، من إفشال محاولات تسلل عدة من مسلحي داعش إلى المناطق التي باتت تسيطر عليها القوات العراقية.

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