القوات السعودية تقتل مسؤول زراعة الألغام الموالي للمخلوع.. وتدمر صواريخ للميليشيات قبالة نجران

تمكنت القوات السعودية المشتركة من إحباط محاولة مجموعة من ميليشيا الحوثيين وصالح التسلل إلى داخل الحدود السعودية بمنطقة نجران، حيث تم القضاء على خمسة مسلحين بينهم مسؤول زراعة الألغام قبالة الحدود، وهو ضابط بالحرس الجمهوري الموالي للمخلوع.

وأضافت مصادر أن طائرات التحالف رصدت عدداً من الأهداف المتحركة قبالة الحدود، وتم تمريرها إلى المدفعية السعودية، التي بدورها تمكنت من استهدافها وتدميرها، حيث تم تدمير 3 عربات، إحداها محملة بالذخيرة والصواريخ وكانت تستهدف المدنيين بالقرى الحدودية، والأخرى محملة بالأفراد، وأسفرت العملية عن مقتل ثمانية من مسلحي الحوثي وصالح.

كما دمرت طائرات الأباتشي بحسب “الوطن” عدداً من المواقع والأهداف والمخابئ قبالة الحدود، والتي يستخدمها الانقلابيون لإطلاق المقذوفات العشوائية على المدنيين، بالإضافة إلى بعض المستودعات التي تُستخدم لتخزين الأسلحة.