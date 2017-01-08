الأمير محمد الفيصل إلى رحمة الله

انتقل الى رحمة الله صباح هذا اليوم السبت ١٤٣٨/٤/١٦ صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل بن عبدالعزير وسيصلى عليه بعد صلاة العصر لهذا اليوم في المسجد الحرام ،، والعزاء للرجال في قصر الأمير خالد الفيصل والنساء في قصر الأمير محمد الفيصل اعتبارا من هذا اليوم السبت بعد صلاة المغرب.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :