 الأمير محمد الفيصل إلى رحمة الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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الأمير محمد الفيصل إلى رحمة الله

الأمير محمد الفيصل إلى رحمة الله
المناطق - مكة المكرمة

انتقل الى رحمة الله صباح هذا اليوم السبت ١٤٣٨/٤/١٦ صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل بن عبدالعزير وسيصلى عليه بعد صلاة العصر لهذا اليوم في المسجد الحرام ،، والعزاء للرجال في قصر الأمير خالد الفيصل والنساء في قصر الأمير محمد الفيصل اعتبارا من هذا اليوم السبت بعد صلاة المغرب.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”، انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت الموافق 16 / 4 / 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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