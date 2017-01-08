 مشهد مذهل لتيار من الحمم يتدفق في مياه المحيط | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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مشهد مذهل لتيار من الحمم يتدفق في مياه المحيط

مشهد مذهل لتيار من الحمم يتدفق في مياه المحيط
المناطق_الرياض

أظهر شريط فيديو مشهدا رائعا ونادرا ، تتدفق فيه الحمم المنصهرة الساخنة بسرعة عالية على شكل أنبوب من بركان في هاواي.

صدر هذا الفيديو يوم 9 يناير/كانون الثاني عن دائرة حدائق البراكين الوطنية في كاموكونا (Kamokuna)، وهو يبين أنبوبا من الحمم المنصهرة المنطلقة من أعماق الأرض دون انقطاع.

وقد ذُهل المراقبون عند رؤية هذا المشهد المرعب والمثير، وشوهد الفيديو حتى الآن نحو 900 ألف مرة عبر موقع فيسبوك.

وعلّق بعض المتابعين على الفيديو بالقول: “أنا أشعر بالراحة لأنني أشاهد هذا الحدث المرعب من المنزل”، وقال آخر: “هذا ضرب من الجنون، لا بدّ وأن الجزء السفلي من القارب يتعرض للذوبان”.

ولا تعد هذه الواقعة نادرة تماما، حيث يشهد زوار هذه الجزيرة البركانية عادة مثل هذه التدفقات من الحمم المنصهرة في مكان ما.

إلا أنت هذه الظاهرة الأخيرة حدثت بعد انهيار جزء كبير من دلتا كاموكونا في مياه البحر، مما تسبب بإغلاق المكان ومنع السياح من الوصول إلى المنطقة مؤقتاً.

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