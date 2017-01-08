صراصير وحشرات تغلق مطعم في نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران أحد المطاعم المخالف للاشتراطات الصحية بحي الفهد بالإضافة إلى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات المعمول بها في وزارة الشئون البلدية والقروية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أن الفرق الرقابية رصدت عدد من المخالفات الصحية في أحد المطاعم والمتمثلة في انتشار الحشرات والصراصير داخل صالة تحضير الطعام ضبط أكل بائت عبارة عن لحم شاورما ضبط رقائق شوفان منتهي الصلاحية خلط المواد الغذائية مع أدوات دهانات اصباغ استخدام باذنجان لا يصلح للاستهلاك الادمي سوء تخزين المواد الغذائية وتداولها داخل المحل ضبط خمسة عمال بدون شهادات صحيه ترك عبوات المواد الغذائية ومغلفات الاكياس مفتوحه داخل المستودع مما يعرضها للتلف والفساد بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة للمحل والخاصة للعاملين وعدم التقيد بالزي الرسمي.

وأبان آل قريع انه تم اتلاف 10 كيلو عجين معد بكميات تفوق حاجة التحضير واتلاف عدد 10 كيلو حمص واتلاف 3 كيلو سمك مجهول المصدر وإتلاف 16 كيلو لحوم دجاج مجهولة المصدر واتلاف جالون شيره حجم 14 لتر مجهول المصدر.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل تشديد أمين المنطقة المكلف المهندس على آل حرفش حيال تكثيف الجهود على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة وفق الزيارات المجدولة لضمان سلامة الإجراءات الصحية وتقديم خدمات متميزة بالتعاون مع بلاغات المستفيدين وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية