 إطلاق 69 عيادة استشارية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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إطلاق 69 عيادة استشارية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية

إطلاق 69 عيادة استشارية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة خدماتها، بما يتماشى مع رؤية 2030, ويسهم في رفع كفاءة الأداء لهذه المراكز.
وأوضحت الصحة أن إحدى هذه المبادرات, مبادرة العيادات الاستشارية التخصصية في المراكز الصحية، حيث يتم من خلالها تقديم خدمة أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الرئيسة ( باطنية ، جراحة عامة ، أمراض النساء والولادة ، أطفال ، الرعاية النفسية )، وذلك قبل التحويل للمستشفيات بهدف التسهيل على المراجع عبر توفير الطبيب المختص في المركز الاستشاري بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات ولسهولة الحصول على الموعد في فترة بسيطة وتخفيف الازدحام في المستشفيات, إضافة إلى رفع كفاءة المراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيد من خدماتها ورفع كفاءة التدريب.
وأبانت أنه يعمل حاليًا 69 مركزًا استشاريًا في مختلف مناطق المملكة, مشيرة إلى أنها تستهدف في العام 2017م 180 مركزًا.
يذكر أن وزارة الصحة خصصت مؤخرًا, العديد من المراكز الصحية المناوبة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة، وذلك في مختلف مناطق ومحافظات المملكة منها 27 مركزًا تعمل على مدار 24 ساعة و 151 مركزًا تعمل لمدة 16 ساعة، إضافة إلى 6 مراكز تعمل لمدة 12 ساعة, بالإضافة إلى 496 مركزًا تعمل بنظام الاستدعاء.

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