دراسة: تناول اللحوم يزيد من دهون “الخصر”

أكدت دراسة جديدة، على أن تناول اللحوم بشكل متزايد يؤدي إلى السمنة، مثلما تساهم السكريات بارتفاع الوزن.

وأوضح علماء في جامعة “آديلايد” النيوزيلاندية، أنه يمكن للكربوهيدرات والدهون، أن تمدنا بالطاقة التي نحتاجها، كما أنها تُهضم بشكل أسرع من البروتينات.

وأضافوا أن الطاقة المُخزنة في اللحوم تستخدم في وقت لاحق، أو تتحول إلى مخزون من الدهون في الجسم وخاصة منطقة الخصر.

ويقول البروفيسور ماسيج هينبرج رئيس وحدة بحوث الأنثروبولجيا الحيوية وعلم التشريح المقارن في الجامعة، إنه من المرجح أن تكون النتائج مثيرة للجدل، حيث تشير إلى تسبب اللحوم في السمنة بنفس القدر الذي تتسبب به السكريات فيها.

وأضاف: “على الرغم من اعتقادنا بضرورة انتباه الناس وتأهبهم للإفراط في استهلاك السكر وبعض الدهون في وجباتهم الغذائية، إلا أننا نعتقد أيضا ووفقا للنتائج التي توصّلنا لها أن بروتينات اللحوم لها إسهام خطير لا يمكن تجاهله في البدانة”.