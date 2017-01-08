 وظائف شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

وظائف شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل
 المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق نقل الخدمات.

وجاءت الوظائف كالتالي:

1- مدير عام ادارة المشاريع – المرتبة الثالثة عشرة.

2- مدير عام التطوير الإداري – المرتبة الثالثة عشرة.

3- كبير مهندسين معماريين – المرتبة الثانية عشرة.

4- كبير مهندسين مدنيين – المرتبة الثانية عشرة.

5- مدير وحدة المراقبة الداخلية – المرتبة الثانية عشرة

6- مدير إدارة المتابعة – المرتبة الثانية عشرة.

7- مدير إدارة تقنية المعلومات – المرتبة الثانية عشرة.

8- مدير إدارة الصيانة – المرتبة الثانية عشرة.

9- مهندس ميكانيكي مشرف – المرتبة الحادية عشر.

ودعت الجامعة الراغبين بنقل خدماتهم إرسال سيرتهم الذاتية على البريد الإلكتروني عبر موقعها الإلكتروني.

 

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