 قطع خطوط إمداد الانقلابيين إلى تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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قطع خطوط إمداد الانقلابيين إلى تعز

قطع خطوط إمداد الانقلابيين إلى تعز
المناطق - وكالات

أكد المسؤول الإعلامي في مجلس تنسيق المقاومة بمحافظة تعز، رشاد الشرعبي سيطرة قوات الجيش اليمني والمقاومة على مواقع الرمادة باتجاه منطقة الربيعي والاستيلاء على جبل المنعم وما حوله، مشيرا إلى قطع طريق (تعز – الحديدة) بشكل كامل.

وقال الشرعبي في تصريح إن الجيش والمقاومة تقدما على جميع الجبهات متجهين نحو مناطق مقبنة والرمادة (منطقة ذوباب والمخا).

وأضاف أن عمليات الرمح الذهبي التي يقودها التحالف العربي لتحرير السواحل اليمنية كان لها دور في استمرار تقدم الجيش والمقاومة في مناطق الذباب والمخا والخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، ما أسفرعن تراجع الميليشيات الانقلابية عنها وتكبدها العديد من الخسائر.

من جهة أخرى، شنت قوات الجيش اليمني في جبهة باقم بمحافظة صعدة هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات المخلوع والحوثي في أطراف منطقة أبواب الحديد وآل صبحان.

وقال مصدر ميداني في الجيش إن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من أفراد الميليشيات، وإحراق مخزن سلاح تابع للميليشيا، لافتا إلى أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية شنت خمس غارات جوية على منطقة بركان في مديرية رازح، أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

 

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