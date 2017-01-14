36 ألف قضية تتعلق بجرائم الوظائف العامة والاعتداء على المال.. ارتفعت 661 %

سجلت قضايا الجرائم الاقتصادية التي حققت بها هيئة الرقابة والتحقيق ارتفاعاً وصل 661% في العام الماضي 36 ـ1437.

ووفقاً لتقرير، فقد بلغت القضايا ثلاثة الآف و845 بينما لم يتجاوز عددها 505 قضايا في العام السابق لعام التقرير، كما ارتفعت قضايا الاعتداء على المال بنسبة 70% وحققت الهيئة بأكثر من 26 ألفا و400 قضية، وزادت قضايا جرائم الوظائف العامة بنسبة 14% وبلغت 9459 قضية.

وبلغ إجمالي القضايا التي تم التحقيق فيها بدوائر التحقيق في فروع الهيئة والمحافظات التابعة لها 191 ألفا و430 قضية عام التقرير بنسبة ارتفاع 8% وتجاوز عدد المتهمين بها 240 ألف متهماً بنسبة ارتفاع 10% مقارنة مع العام السابق 35 ـ 1436 الذي بلغ عدد المتهمين فيه 218 ألفا و200 متهما، وفقاً لـ”الرياض”.

وسجل فرع الهيئة ودوائره بمنطقة الرياض أعلى عدد بالنسبة للقضايا التي تم التحقيق فيها بين مناطق المملكة وقد تجاوزت 50600 قضية بنسبة 26% وعدد المتهمين 62668 بنسبة 26% بينما سجل فرع الهيئة ودوائره بمنطقة الباحة أقل عدد للقضايا التي تم التحقيق فيها فقد حققت الهيئة مع 3767 متهماً في 2914 قضية، وأرجعت هيئة التحقيق والإدعاء العام هذا الاختلاف إلى العدد السكاني وأثره على حدوث القضايا.