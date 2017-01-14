 شاهد.. طائرة ركاب لبنانية تتحول إلى “حلبة ملاكمة”.. “لكم وضرب وصراخ” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. طائرة ركاب لبنانية تتحول إلى “حلبة ملاكمة”.. “لكم وضرب وصراخ”

شاهد.. طائرة ركاب لبنانية تتحول إلى “حلبة ملاكمة”.. “لكم وضرب وصراخ”
المناطق - وكالات

تحول قسم من طائرة ركاب لبنانية إلى ما يشبه “حلبة ملاكمة” وهي متجهة على ارتفاع 35 ألفا من الأقدام من بيروت إلى لندن، حين دخل راكبان لبنانيان في خناقة من نوع هدد سلامتها يوم الأربعاء الماضي، فاضطر قائد الطائرة إلى الهبوط بها اضطرارياً بمطار اسطنبول لفض المشكل.

أحد ركابها “كان قريباً متر واحد تقريباً” من حيث بدأ اللكم والضرب، فصور الجزء الأخير من “المعركة” بكاميرا هاتفه الجوال، وجعل مما التقط فيديو “يوتيوبي” الطراز.

نسمع نسوة يصرخن فجأة في بداية الفيديو، حين انقض راكب في زاوية من الطائرة على آخر أكبر منه سناً، وراح يمعن بخصمه لكماً وضرباً بشكل خاص على فروة رأسه، وسريعاً تدخل أفراد من طاقم الطائرة مع ركاب آخرين لمنع الأصغر سناً من الاستمرار بما كان فيه أثناء الرحلة التي بدأت إقلاعاً من “مطار رفيق الحريري الدولي” ببيروت، وانتهت متأخرة بالوصول إلى لندن بعد الهبوط الاضطراري في اسطنبول.

 

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