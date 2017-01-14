انطلاق دورة “تأهيل الموظفين لمواكبة رؤية 2030” في جامعة الباحة غداً

تنظم جامعة الباحة ممثلة بإدارة التطوير الإداري غداً الأحد دورتين تدريبية بقاعة التدريب بالإدارة، الأولى بعنوان “تأهيل الموظفين لمواكبة رؤية 2030″، وتستمر لمدة يومين، والثانية بعنوان “إدارة الوقت”، وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

الجدير بذكر أن دورة “تأهيل الموظفين لمواكبة رؤية 2030” تقوم على سبعة محاور، من أبرزها مفهوم رؤية 2030 وأهميتها، وأهداف وغاية رؤية 2030 للنطاق الوظيفي والموظف، والانتماء والولاء وتأثيرها على الوظيفة، بالإضافة خطوات صياغة الرؤية، والرسالة، والأهداف، وتحديد الاحتياجات التأهيلية للموظفين وكيفية المواءمة مع الأهداف الشخصية.