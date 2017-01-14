مقتل العشرات في هجوم لداعش على دير الزور شرقي سوريا

سقط عشرات القتلى اليوم السبت، في هجوم لمقاتلي تنظيم داعش على المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن العشرت قتلوا اليوم في أكبر هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش منذ شهور على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بمدينة دير الزور، فيما تترافق الاشتباكات مع قصف عنيف ومكثف من قبل قوات النظام على مناطق في أحياء يسيطر عليها التنظيم بالمدينة وأماكن أخرى في قرى عياش والجنينة والحسينية بالريف الغربي للمدينة.

وأوضح أن ستة انفجارات على الأقل هزت المدينة، فيما تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومسلحي المليشيات والموالية له من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى في أحياء الصناعة والجبيلة والرشدية

والموظفين والعمال والرصافة والبغيلية ومحيط مطار دير الزور العسكري ومحيط اللواء 137، بالتزامن مع استهدافات مكثفة للتنظيم لمواقع قوات النظام في هذه المناطق.