 الدفاع المدني يلقي محاضرة عن السلامة بمستشفى الولادة والاطفال ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني يلقي محاضرة عن السلامة بمستشفى الولادة والاطفال ببريدة

الدفاع المدني يلقي محاضرة عن السلامة بمستشفى الولادة والاطفال ببريدة
المناطق / بريدة

انطلاقا من مبدى التعاون بين القطاعات الحكومية للوصول لكل ما يخدم المصلحة العامة وفي مبادرة ليست بالغريبة على قطاع مثل الدفاع المدني قسم السلامة في عملية التواصل مع جميع القطاعات الحكومية.

حيث القى بالقاعة الرئيسة بالمستشفى المقدم محمد العتيبي من قسم السلامة بالدفاع المدني ببريده محاضرة تتعلق بالسلامة داخل المستشفى .

واستهدفت مقدمي الخدمة الصحية للمرضى بجميع ا لعاملين بالمستشفى من اطباء وتمريض وداريين وعمال .

شرح المقدم العتيبي الوسائل السليمة للسلامة وطرق التعامل مع جميع الاخطار والاحتياطيات الواجب عملها لتقليل الاثار المترتبة على أي حوادث تقع بمكان العمل لا سمح الله .

كما اثني العتيبي على طريقة تعامل العاملين بالمستشفى مع الحريق الذي حصل بوقت سابق مما كان له الاثر الايجابي بالكشف عن الحريق والتعامل الجيد وبالتي القضاء عليه بوقت قياسي .

حضر المحاضرة مساعد مدير المستشفى للشئون المالية والادارية الاستاذ/ عبد العزيز الكوير والدكتور عبدا لعزيز الحربي رئيس قسم الاطفال ورئس قسم النساء الدكتور جاويد ومدير الامن الاستاذ غالب العتيبي وعدد كبير من العاملين بالمستشفى تولى الدكتور نبيل الترجمة الفورية للغة الإنجليزية .

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