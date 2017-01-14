735 مدرسة تستقبل 85 ألف طالب وطالبة لاختبارات تعليم القصيم

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم تجهيزاتها الفنية والتعليمية في 735 مدرسة للبنين والبنات، لاستقبال 85 ألف و 419 طالب وطالبة، للمرحلتين المتوسطة والثانوية، صباح الأحد 17-4-1438هـ ليؤدوا اختباراتهم للفصل الأول من العام الدراسي 1437/ 1438هـ.

كما تم الإعداد والتنسيق لمشاركة القطاعات الخدمية الحكومية والأهلية والأمنية التي تلامس الواقع التربوي، كالشرطة وإدارة المرور، وشركة الكهرباء، من أجل وضع الضمانات والخطط البديلة التي تضمن يوماً دراسياً بدون أية عوائق قد تؤثر في سير الاختبارات.

فقد شهدت الإدارة اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة المرور لوضع كافة الخطط اللازمة لمساندة الطلاب والمدارس برئاسة المدير العام عبد الله الركيان، وحضور مدير مرور القصيم العميد عبد الله المحترش، وعدد من القيادات التعليمية والمرورية في المنطقة، لتسهيل مهام الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالطرقات وأمام المدارس .

في حين تواصل إدارتي إرشاد الطلاب والطالبات في الإدارة العامة لتعليم القصيم برامجها المساندة، التي تباشر واقع المدرسة ومحيطها، حيث تم توفير الهواتف الاستشارية، المبلغة لكافة المدارس، والتي تعنى بتقديم الحلول والاستشارات النفسية والسلوكية للطلاب والطالبات، لحل المشاكل التي قد تواجههم خلال الاختبارات، بالإضافة إلى إتمام مكاتب التعليم التابعة للإدارة كافة الاستعدادات والتنسيقات المطلوبة؛ لضمان نجاح سير الاختبارات وتهيئة البيئة الجيدة للجميع .

وأشار مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة علي الزميع إلى أن إدارته بدأت الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب من خلال تشكيل الفرق الميدانية من المشرفين، ليباشروا سير اليوم الأول للاختبارات، ويتابعوا آلية إدراج درجات الاختبارات والتدقيق في جميع بيانات طلاب الصف الثالث ثانوي، واستكمال بياناتهم ووثائقهم وأخذ توقيع الطلاب بالعلم، إضافة إلى إدخال درجات التقويم المستمر للمناهج المعنية، والتأكد من رصد الدرجات أولاً بأول من خلال النظام المركزي «نور» موضحا أن عدد طلاب مدارس البنين يقرب من 43 ألف طالب، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وبينت نورة العودة مديرة إدارة الاختبارات والقبول «بنات»، أن الاستعدادات الخاصة بالاختبارات قد تمت، وأنجزت كافة المتطلبات للجلوس على المقاعد لطالبات مدارس المنطقة، ليحظوا بأجواء تربوية وتعليمية مثالية ، لإتمام اختباراتهم والحصول على ما يرتضونه من نجاح وتميز كاشفة أن عدد طالبات المنطقة 42 ألف، و553 طالبة، يمثلن 358 مدرسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مع التأكيد على مديرات المدارس العمل الجاد والالتزام بالتعاميم الخاصة بالاختبارات واللوائح المنظمة، والحرص التام على توفير أجواء هادئة للطالبات.

من جهته أوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة عبد الله الركيان أن الجميع في الحقل التعليمي والتربوي بذلوا جهودهم على أكمل وجه من أجل تحقيق المستوى المطلوب في تهيئة أجواء الاختبارات لجميع الطلاب والطالبات، وخلق الظروف التربوية الملائمة. وأن الإدارة هيأت جميع الإمكانيات الحديثة التي تحقق النجاح المكتمل لمنظومة العمل في هذه الفترة منذ وقت مبكر، وأن استعدادات الاختبارات قد اكتملت، وراعت الخطط التي تُهيئ للطلاب والطالبات الأجواء الصحية لأداء اختباراتهم دون معوقات، داعياً الله بأن يوفق الطلاب والطالبات للنجاح، ومقدماً شكره لكافة زملائه وزميلاته بالميدان التربوي على تميزهم وأدائهم للأمانة التربوية على أكمل وجه، كما شكر الركيان الجهات الأمنية والخدمية على مشاركاتها الدائمة كشريك فاعل للنجاح التربوي التعليمي بالمنطقة.