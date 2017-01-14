بيان أمانة منطقة نجران بشان حريق بمرمى بلدية شروره ….

كشفت أمانة منطقة نجران، تفاصيل الحريق الذي اندلع في مرمى بلدية شروره.

وقال الأمانة في بيان، إشارة لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن حريق في مرمى بلدية محافظة شروره، ومن مبدأ الشفافية تود أمانة منطقة نجران ان توضح بأن الحريق حدث في مرمى النفايات القديم ؛ الذي يقع في منطقة رملية ؛ تبعد عن مدينة شروره ما يقارب 12 كلم.

وأضافت، “قامت البلدية بمباشرة الموقع فورا ؛ بجميع امكاناتها الآلية والبشرية والتعامل مع الحريق بطريقة الطمر الكامل للموقع بالرمال ؛ حيث تم اخماد 90% ؛ والعمل جارى على اكمال المتبقي ؛ علما بأن الرياح السائدة شمالية شرقية وتنقل الادخنة الناتجة عن الحريق باتجاه الصحراء الرملية وهي خالية من السكان ؛ وحرصاً من أمانة منطقة نجران جرى التنويه”.