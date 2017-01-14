 أردوغان للأتراك: لا تحتفظوا بالدولارات “تحت الوسائد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“وزارة العدل”: دائرة المساهمات العقارية أعادت أراضي بقيمة 12 مليار ريال متعب بن عبدالله «ممازحاً» النساء: خففن أوزانكن للمشاركة في سباقات الفروسية 6 أطعمة ينصح بتناولها في وجبة الإفطار لتعزيز صحة الكبد مقتل العشرات في هجوم لداعش على دير الزور شرقي سوريا استشاري سعودي يحذّر من تحدّب قرنيّة العين بسبب الفرك أو العدسات بيان أمانة منطقة نجران بشان حريق بمرمى بلدية شروره …. 735 مدرسة تستقبل 85 ألف طالب وطالبة لاختبارات تعليم القصيم الدفاع المدني يلقي محاضرة عن السلامة بمستشفى الولادة والاطفال ببريدة أردوغان للأتراك: لا تحتفظوا بالدولارات “تحت الوسائد” انطلاق دورة “تأهيل الموظفين لمواكبة رؤية 2030” في جامعة الباحة غداً 175 طالبة من علوم جامعة بن فيصل يشاركن في معرض الملصقات العلمية ‏أمير الباحة يزور محافظة قلوة غدا
عاجل | العمل والتنمية: تم تسليم الرضيعة المعنفة الى والدتها.. وسيتم تطبيق الأنظمة بحق المعنف

أردوغان للأتراك: لا تحتفظوا بالدولارات “تحت الوسائد”

أردوغان للأتراك: لا تحتفظوا بالدولارات “تحت الوسائد”
المناطق - الرياض

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته للأتراك لبيع النقد الأجنبي وسط استمرار انخفاض الليرة التركية التي شهدت في الفترة الأخيرة هبوطا إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار.

وقال أردوغان متحدثا إلى الصحفيين بعد صلاة الجمعة إنه ينبغي للأتراك ألا يحتفظوا بالدولارات “تحت الوسائد”. مضيفا أن تركيا توصلت إلى اتفاق مع بعض الدول للتجارة بالعملة المحلية.

وخسرت العملة التركية منذ مطلع العام حوالى 7 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، وتسارع تراجعها منذ أن باشر البرلمان بحث مشروع إصلاح دستوري يهدف إلى تعزيز سلطات الرئيس، الأمر الذي يثير توترا في الأسواق بحسب “سكاي نيوز”.

ويخشى الاقتصاديون استمرار هذا الأداء السيئ لليرة نتيجة الغموض الأمني مع الهجمات التي تنسب إلى المتمردين الأكراد ومتطرفين، وعلى صعيد الاستقرار السياسي مع اقتراب احتمال الانتقال إلى نظام رئاسي.

وكان أردوغان قد طالب مرارا من الأتراك أن يحولوا مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية وحث أيضا البنوك وبخاصة الحكومية لخفض أسعار الفائدة وقال إن البنك المركزي يجب أن يعمل على هذه القضية.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>