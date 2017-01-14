6 أطعمة ينصح بتناولها في وجبة الإفطار لتعزيز صحة الكبد

قدم موقع Step to Health بعض الأطعمة التي يجب تناولها في وجبة الإفطار لتعزيز صحة الكبد ومنها:

القهوة

وفقا لدراسة أجريت عام 2015 قام بها باحثون بجامعة أدنبرة وساوث هامبتون في المملكة المتحدة فإن شرب كوبين من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة، كما أنها تقلل من وجود إنزيم وهذا الأنزيم هو العلامات البيولوجية المستخدمة للكشف عن تليف الكبد، كما أن القهوة تقلل من مستويات الكولسترول السيئ الذي يتسبب في التهاب خلايا الكبد.

الثوم

من أفضل الأمور التي تحافظ على صحة الكبد تناول الثوم في وجبة الإفطار فإن به مركبات كبريتية تساعد الجسم على التخلص من السموم.

كما أن الثوم يحتوى على تركيزات عالية من الأليسين والسيلينيوم، وهما المركبات الطبيعية التي تقاوم الالتهاب وتعزيز عمليات إزالة السموم والتمثيل الغذائي في الجسم.

الجريب فروت

يحتوي على مضادات الأكسدة أكثر قوة من الفيتامينات A وC فهو يساعد على التخلص من السموم وإصلاح خلايا الكبد الملتهبة بسبب الأحماض الدهنية، فينصح الأطباء بتناوله في وجبة الإفطار.

الشوفان

أفضل ما ينصح به الأطباء للحفاظ على صحة الكبد، فتناوله عند وجبة الإفطار يساعد على تحفيز إنتاج الليسيثين في الكبد وهى مادة عضوية تساعد على التخلص من سموم الجسم، الشوفان ينظم نسبة السكر في الدم ويوفر كميات كبيرة من البروتينات النباتية المفيدة لصحة الكبد.

التفاح

تقول الدراسات إن تناول تفاحة على وجبة الإفطار يعزز صحة الكبد بشكل كبير.

الأفوكادو

هو غني بالبيتا سيتوستيرول وهو مركب طبيعي يساعد على خفض الكولسترول، كما أن الأفوكادو يحتوى على الدهون الأحادية الصحية التي تساعد على تخفيف الالتهاب وتحسن عملية الهضم.