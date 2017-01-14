 متعب بن عبدالله «ممازحاً» النساء: خففن أوزانكن للمشاركة في سباقات الفروسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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متعب بن عبدالله «ممازحاً» النساء: خففن أوزانكن للمشاركة في سباقات الفروسية

متعب بن عبدالله «ممازحاً» النساء: خففن أوزانكن للمشاركة في سباقات الفروسية
المناطق_الرياض

أمام إصرار إحدى حاضرات المؤتمر الصحافي لوزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير متعب بن عبدالله، الذي عقده أمس في مقر النادي بالرياض، على تخصيص أندية لممارسة النساء لرياضة الفروسية وتسهيل مشاركتهن لمسابقاتها، شدد الأمير متعب على أن هناك مسابقات لقفز الحواجز وأندية بإمكان النساء المشاركة فيها في العاصمة الرياض ومدن أخرى، إلا أن تكرار السؤال بصيغ مختلفة من السائلة عن المشاركة في سباقات الخيل دفع رئيس نادي الفروسية إلى الممازحة بقوله، هناك إمكان لتخصيص مسابقة للنساء في النادي، مستدركاً : «لكن عليكن تخفيف أوزانكن للمشاركة». وتشترط أنظمة وقوانين سباقات الفروسية أن يكون الحد الأقصى للفارس 62 كلغم.

وفيما يبدو أن هاجس تحرير منتجات الطاقة طاول نادي الفروسية، رد الأمير متعب على مقترح أحد ملاك الخيل بتمديد كرنفال كؤوس الملوك إلى ثلاثة أيام بدلاً من يومين بالتعذر بأن التمديد إذ تم سيبدأ بيوم ثم يومين ثم تكون المنافسات طوال الأسبوع، قبل أن يستدرك ضاحكاً: «تكاليف التشغيل عالية، ولا تنس الإضاءة والكهرباء، التي أصبحنا جميعاً نعمل لها حساباً».

وكان الأمير متعب طلب من المدير العام لنادي الفروسية عادل المزروع في معرض رده على التساؤل، الحديث عن التكاليف التشغيلية لليوم الواحد ليرد الأخير: «لا تحضرني حالياً لكنها في حدود المليون ونصف المليون ريال، وربما أكثر»، قبل أن يضيف رئيس النادي: «تكاليف التشغيل عالية».

وشهد المؤتمر حضور الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية خالد بياري، الذي أكد أن تعاون الشركة بصفتها الشريك الرسمي لنادي الفروسية يأتي من منطلق واجبها الوطني والمجتمعي، ولم يستبعد إمكان الاستثمار مستقبلاً بشكل غير مباشر في رياضة الفروسية.

يذكر أن كرنفال كؤوس الملوك يقام على مدى يومين متتالين الأسبوع المقبل، ويشمل ثمانية كؤوس، إذ أُضيف هذا العام كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، عرفاناً بما قدماه للوطن والمواطن عموماً وللفروسية خصوصاً.

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