 461841 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات بالرياض غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 16 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 يناير 2017 ميلاديا

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461841 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات بالرياض غداً

461841 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات بالرياض غداً
المناطق_الرياض

تستقبل مدارس منطقة الرياض غداً, 461841 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437- 1438, بعدما أنهى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مرحلة التقييم المعدة لهم.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع, أن الإدارة أنهت الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول, كما أكملت جميع الترتيبات الخاصة بها بما يضمن انسيابية الاختبارات، من خلال تزويد جميع المدارس بما تحتاج إليه من مستلزمات، وتكليف عدد من المشرفين والمشرفات التربويات للقيام بجولات ميدانية على المدارس للاطلاع على سير الاختبارات ورفع التقارير اليومية عنها.

وحث المانع المدارس وجميع المشاركين في العملية التعليمية, على أهمية إعداد الطلاب وتهيئتهم للاختبارات، كما دعا الطلاب والطالبات إلى الجد والاجتهاد.

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