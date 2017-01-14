رجيم الجيش الهندي .. نظام غذائي يفقدك 2 كيلو في 4 أيام

كشف تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” أن إتباع النظام الغذائي للجيش الهندي يساعد في إنقاص 2 كيلو من الوزن خلال 4 أيام، ما يعد أفضل طريقة لإنقاص الوزن، حيث إن الجيش الهندي وضع نظاما صحيا غذائيا يتبعه جنوده وكل الملتحقين به يعمل على إنقاص الوزن.

وكما جاء في التقرير أن خطة النظام الغذائي التي يتبعها الجيش الهندي تشمل نظام غذائي لأربعة أيام:

اليوم الأول

وجبة الإفطار

نصف شريحة من الخبز المحمص.

ثمرة من الجريب فروت.

2 ملاعق من زبدة الفول السوداني.

1 كوب من الشاي أو القهوة.

وجبة الغداء

شريحة من الخبز المحمص

نصف كوب من التونة

1 كوب من الشاي أو القهوة.

وجبة العشاء

85 جرام من اللحم.

1 كوب من الفاصوليا الخضراء.

نصف ثمرة موز.

ثمرة تفاح.

1 كوب من الآيس كريم.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار

1 بيضة.

نصف ثمرة الموز.

شريحة من الخبز المحمص.

وجبة الغداء

1 بيضة مسلوقة.

5 رقائق من البسكويت.

1 كوب من الجبن القريش.

وجبة العشاء

2 قطعة من السجق.

نصف كوب من الجزر.

1 كوب من البروكلي.

نصف ثمرة موز

نصف كوب من آيس كريم الفانيليا.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار

1 شريحة خبز محمص من الجبن الشيدر

5 رقائق من البسكوت

1 تفاحة.

وجبة الغداء

1 بيضة مسلوقة.

1 شريحة من الخبز المحمص.

وجبة العشاء

1 كوب من التونة.

نصف ثمرة موز.

1 كوب من آيس كريم الفانيليا.

وكما جاء في التقرير أن النظام الغذائي لليوم الرابع نفس اليوم الأول، موضحا أنه يمكن إتباع شكل من أشكال النشاط البدني بجانب هذا النظام الغذائي وليس من الضرورة أن يكون قاسيا أو حادا، فممارسة رياضة كالمشي أو السباحة أو قفز الحبل يوميا لمدة ساعة أفضل ما يمكنك القيام به بجانب النظام الغذائي، ومن الضروري الحفاظ على روتين يومي لهذه التدريبات.