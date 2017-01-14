5 خطوات بسيطة تخلصك من إدمان الكافيين

تقول الدراسات إن الكافيين صحي عند تناوله بكميات معتدلة لكن الإكثار من الكافيين قد يسبب العديد من المشاكل الصحية، أهمها ارتفاع ضغط الدم وضعف قدرة الكبد على التخلص من السموم وتسوس الأسنان وضعف العظام والقلق والصداع واضطرابات النوم والجفاف.

هذه بعض الخطوات التي تساعد على الحد من إدمان الكافيين وأهمها:

1- ممارسة تمارين التنفس

أثبتت الدراسات أن تمرينات التنفس تساعد على الحد من مشكلة وأعراض إدمان الكافيين، كما أن تمرينات التنفس العميق تلعب دورا مهما في القضاء على السموم من الجسم.

وهذا التمرين سهل وبسيط من خلال الاستلقاء على الظهر وكتم الأنفاس لمدة 10 ثواني وتكرار هذا التمرين 10 مرات.

2- تناول الكثير من الماء

من أهم الأمور التي تساعد على التخلص من هذه المشكلة، فشرب الكثير من الماء يساعد على كثرة التبول الأمر الذي يساعد على الإسراع في إخراج السموم من الجسم والتخلص من الجفاف الذي يحدث بسبب إدمان الكافيين. فينصح الأطباء الذين يعانون من هذا الإدمان بتناول من 10 إلى 12 كوب من الماء.

3- الحصول على ساعات نوم عميقة

الحصول على النوم الجيد يساعد على محاربة أعراض إدمان الكافيين.

4- ممارسة التمارين الرياضية

تقول الدراسات إن ممارسة الرياضة تساعد على إطلاق “الاندورفين” التي تساعد على الحد من الصداع و أعراض إدمان الكافيين.

5- الحصول على مكملات المغناسيوم

يتسبب كثرة تناول القهوة نقص المغنيسيوم في الجسم، لذلك ينصح الأطباء بتناول مكملات المغنسيوم أو الأطعمة الغنية بهذا العنصر لأنها تساعد على الحد من أعراض إدمان الكافيين.

كما أن المغنسيوم يساعد على الحد من فقدان الشهية والصداع وضعف العضلات واضطراب النوم التي تسببها أعراض الإدمان.